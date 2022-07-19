У небі над Харківщиною ЗСУ збили ворожу ракету, випущену з Бєлгорода

Росія продовжує обстрілювати Україну зі своєї території. У ніч проти 19 липня країна-терористка випустила по Харківській області ворожу ракету.
Ворожий снаряд не долетів до цілі, його збили українські сили у небі над Харківщиною.
Про це повідомив у Мережі начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
"Слідчими виявлено ракету, якою рашисти намагалися обстріляти Харківщину. ЗСУ збили цю ракетув області. Вона вилетіла сьогодні з території белгороду приблизно о 4 ранку", - йдеться у його дописі.
Як стверджує Болвінов, судячи з маркування - це зенітна керована ракета 5в55, яка була випущена із зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-300.
Зазначається, на місці знахідки ведуться усі необхідні слідчі дії.
Раніше повідомляли, що у Харківській області щодня нарощують оборонні потужності. Зокрема, в області проводяться фортифікаційні роботи, бійці проходять тренування, оновлюється озброєння. Все це робиться для укріплення оборони регіону.
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