У небі над Києвом ППО збила кілька російських ракет: Кличко розповів подробиці

У столиці продовжує працювати ППО.
У середу, 19 жовтня, у небі над Києвом система ППО збила кілька російських ракет.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Відбою повітряної тривоги немає! Залишайтеся в укриттях! ППО продовжує працювати", - наголосив Кличко.
Обстріли України 19 жовтня
Російські окупанти у середу 19 жовтня продовжують обстрілювати Україну ракетами. О 12:13 в Україні почалась масштабна повітряна тривога. Повідомлялось про загрозу ракетних ударів по всіх території, окрім анексованого АР Крим.
В ОК "Північ" повідомили, що над Чернігівщиною вдалось збити дві російські ракети. Також у Чернігові вибухнув російський дрон-камікадзе.
Пролунали вибухи також в Івано-Франківській та Вінницькій областях. Голови ОВА пообіцяли пізніше надати усю необхідну інформацію.
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