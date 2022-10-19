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У небі над Києвом ППО збила кілька російських ракет: Кличко розповів подробиці

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У небі над Києвом ППО збила кілька російських ракет: Кличко розповів подробиці

У столиці продовжує працювати ППО.

У середу, 19 жовтня, у небі над Києвом система ППО збила кілька російських ракет. 

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. 

"Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Відбою повітряної тривоги немає! Залишайтеся в укриттях! ППО продовжує працювати", - наголосив Кличко. 

Обстріли України 19 жовтня 

Російські окупанти у середу 19 жовтня продовжують обстрілювати Україну ракетами. О 12:13 в Україні почалась масштабна повітряна тривога. Повідомлялось про загрозу ракетних ударів по всіх території, окрім анексованого АР Крим. 

В ОК "Північ" повідомили, що над Чернігівщиною вдалось збити дві російські ракети. Також у Чернігові вибухнув російський дрон-камікадзе.

Пролунали вибухи також в Івано-Франківській та Вінницькій областях. Голови ОВА пообіцяли пізніше надати усю необхідну інформацію. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2112
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