У небі над Києвом зафіксували ворожу повітряну кулю - у столиці лунає тривога

У столиці та області оголошена повітряна тривога.
У середу, 15 лютого, у небі над Києвом помітили повітряну кулю із відбивачем, яку запустила Росія, щоб вивідати ППО та зібрати дані.
Про це інформує КМВА.
"У небі над Києвом виявили ворожу повітряну ціль. У зв'язку з цим може працювати ППО та авіація. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях!", - сказано у повідомленні.
Додамо, що о 15:01 у столиці оголосили повітряну тривогу через ворожу повітряну ціль. Перед цим тривога лунала в області, яка досі триває. Причина та ж сама. Також тривога оголошена у Черкаській, Полтавській та Харківській областях. Пройдіть в укриттях.
Повітряні кулі над Україною: що відомо
14 лютого у Повітряних силах повідомили про повітряні кулі над Україною. Їх фіксували над різними областями країни. Ці кулі можуть бути різного розміру (діаметром метр-півтора). Ворожі цілі також фіксують і 15 лютого, зокрема у центральних областях. Через це у деяких областях оголошена повітряна тривога.
У розвідці пояснили, кулі з відбивачами запущені окупантами із метою вивідати ППО України та зібрати дані. У ГУР наголошують, що ситуація перебуває під контролем українських сил. Повітряні сили й розвідка – відстежують дії ворога.
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