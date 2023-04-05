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У небі над Ленінградською областю Росії помітили "невідомий об'єкт"

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
2003
Час на прочитання
1 хв
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У небі над Ленінградською областю Росії помітили "невідомий об'єкт"

Фото: Associated Press

У Ленінградській області РФ сьогодні, 5 квітня виявили невідомий об'єкт у повітрі.

Над Ленінградською областю Росії помітили "невідомий об'єкт" у повітрі. Внаслідок цього було оголошено сигнал "Режим".

Про це повідомляє Телеграм-канал SHOT.

За інформацією російського каналу, так званий "невідомий об'єкт" виявили в небі над Сосновим бором у Ленінградській області.

"Було оголошено сигнал "Режим" - вимогу про припинення порушення порядку використання повітряного простору РФ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це, ймовірно, "малорозмірна куля" яка рухається зі швидкістю 200 кілометрів на годину на висоті приблизно 10 000 метрів.

Нагадаємо, Україна готується до контрнаступу. У Міноборони пояснили, чому не розкривають деталей щодо термінів і напрямків.

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Дата публікації
Перегляди
2003
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