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У небі над Маріуполем спалахнув російський літак, який летів до Ростова - радник мера

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У небі над Маріуполем спалахнув російський літак, який летів до Ростова - радник мера

Фото ілюстравне / Фото: Facebook/ВМС ЗС України

У Маріуполі останнім часом фіксується висока активність ворожої авіації, повідомили у міськраді.

У суботу, 7 січня, під Маріуполем, яке тимчасово захоплене росіянами, спалахнув та почав петлями падати їхній літак, який летів в напрямку Ростова. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

"Близько 17-30 в районі Маріуполя літак росіян по дорозі в бік Ростова-на-Дону спалахнув та пішов петлями донизу. Що це було та подальша доля літака поки невідома, але тенденція цікава", - йдеться у його дописі.

Також Андрющенко додав, що у Маріуполі останнім часом фіксується висока активність ворожої авіації. За спостереженнями місцевих жителі, дії окупаційного війська більше схожі на тренування, аніж на бойові дії.

Нагадаємо, у центрі Маріуполі раптом зник російський триколор. Ймовірно, таким чином окупантів з Різдвом привітали місцеві партизани.

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Дата публікації
Перегляди
2896
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