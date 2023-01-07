У небі над Маріуполем спалахнув російський літак, який летів до Ростова - радник мера

У Маріуполі останнім часом фіксується висока активність ворожої авіації, повідомили у міськраді.

У суботу, 7 січня, під Маріуполем, яке тимчасово захоплене росіянами, спалахнув та почав петлями падати їхній літак, який летів в напрямку Ростова.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Близько 17-30 в районі Маріуполя літак росіян по дорозі в бік Ростова-на-Дону спалахнув та пішов петлями донизу. Що це було та подальша доля літака поки невідома, але тенденція цікава", - йдеться у його дописі.

Також Андрющенко додав, що у Маріуполі останнім часом фіксується висока активність ворожої авіації. За спостереженнями місцевих жителі, дії окупаційного війська більше схожі на тренування, аніж на бойові дії.

Нагадаємо, у центрі Маріуполі раптом зник російський триколор. Ймовірно, таким чином окупантів з Різдвом привітали місцеві партизани.

Зеленський за 7 січня: санкції проти російських зірок і ПЦУ в Києво-Печерській лаврі

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.