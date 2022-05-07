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У небі над Миколаївщиною збили ракету, випущену з російського стратегічного бомбардувальника

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У небі над Миколаївщиною збили ракету, випущену з російського стратегічного бомбардувальника

ТСН.ua

У суботу, 7 травня, підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" збив російську крилату ракету над Миколаївською областю.

Зазначається, ракета була випущена з російського стратегічного бомбардувальника.

Про це інформує пресслужба Повітряного командування "Південь".

"Загроза ракетних ударів з території росії, Чорного моря та тимчасово окупованого Криму залишається високою. Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, не піддавайтесь паніці, не заважайте Збройним Силам та Силам оборони виконувати свої задачі", - наголосили українські захисники.

Нагадаємо, російська армія 7 травня випустила по Одесі шість ракетних ударів. За попередніми даними, постраждалих немає. Внаслідок влучання чотирьох ракет пошкоджено цивільне підприємство у житловому районі.

Глава держави, коментуючи ворожі обстріли по Одесі, наголосив, що для росіян не має ніякого значення, яке місто чи село в Україні знищити.

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