У небі над Україною збито 25 із 38 ворожих ракет: яку зброю застосували російські терористи

Крилаті ракети повітряного та морського базування, а також керовані авіаційні ракети було націлено на об'єкти критичної інфраструктури.

Під час масованого ракетного удару в суботу, 14 січня, російський агресор використав крилаті ракети повітряного та морського базування, а також здійснив запуски керованих авіаційних ракет по території України. Зброю було націлено на об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

"Близько 13.00 ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря та ракет "Калібр" із надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря. Усього – 23 крилаті ракети повітряного та морського базування", - йдеться у повідомленні.

У той же час в повітряному просторі на різних напрямках спостерігалась активність ворожої тактичної авіації. Із винищувачів Су-35 здійснено 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59.

Також випущено 5 крилатих ракет Х-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3. Саме одна із цих ракет влучила в багатоповерхівку у місті Дніпро, де загинуло 5 мирних мешканців.

Протиповітряна оборона працювала у зоні відповідальності усіх повітряних командувань – "Центр", "Південь", "Схід" та "Захід".

Станом на 18. 30 на сході та півдні країни протиповітряний бій тривав. Ворог продовжує атакувати літаками тактичної авіації. Випущено ще 5 керованих авіаційних ракет Х-59, 4 з яких збито українською ППО.

Загалом на цей час знищено 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема, 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та "Калібр", а також 7 керованих авіаційних ракет Х-59.

Нагадаємо, 14 січня, під час ракетного обстрілу по України російські військові вгатили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Внаслідок удару загинуло 5 мирних жителів.

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