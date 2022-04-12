У небі над Україною знищили 1 літак і 2 вертольоти окупантів

Винищувачі Повітряних Сил ЗСУ продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника.
За минулу добу, 11 квітня, зенітно-ракетні підрозділи Повітряних Сил та ППО України знищили сім повітряних цілей російських окупантів.
Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Зокрема, українські захисники знищили:
- один літак окупантів;
- два вертольоти;
- чотири безпілотних літальних апарати.
"Винищувачі Повітряних Сил ЗСУ продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника – патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Донбасі українські військові відбили 6 атак і знищили десятки одиниць ворожої техніки.
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