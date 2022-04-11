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У небі над Україною знищили російські винищувач, чотири гелікоптери, БпЛА та ракети

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У небі над Україною знищили російські винищувач, чотири гелікоптери, БпЛА та ракети

Getty Images

Загалом було ліквідовано 11 повітряних цілей російських окупантів.

Протягом неділі, 10 квітня, протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

10 квітня в небі над Україною були знищені:

  • один російський літак Су-34;
  • чотири російські вертольоти Мі-24 та Ка-52;
  • три російські безпілотні літальні апарати ОТР;
  • три російські крилаті ракети Х-59.

"Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують патрулювання у повітряному просторі, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які 10 квітня нанесли нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та живій силі російських окупантів", - ідеться в повідомленні.

Напередодні, 9 квітня, було ліквідовано 13 повітряних цілей російських окупантів.

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