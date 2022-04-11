У небі над Україною знищили російські винищувач, чотири гелікоптери, БпЛА та ракети

Загалом було ліквідовано 11 повітряних цілей російських окупантів.
Протягом неділі, 10 квітня, протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів.
Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.
10 квітня в небі над Україною були знищені:
- один російський літак Су-34;
- чотири російські вертольоти Мі-24 та Ка-52;
- три російські безпілотні літальні апарати ОТР;
- три російські крилаті ракети Х-59.
"Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують патрулювання у повітряному просторі, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які 10 квітня нанесли нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та живій силі російських окупантів", - ідеться в повідомленні.
Напередодні, 9 квітня, було ліквідовано 13 повітряних цілей російських окупантів.
Читайте також:
- "Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на Сході": Зеленський попередив українців про важкий тиждень.
- Зеленський пояснив, чому влада Росії не визнає своєї провини і “перетворилася на монстрів”
- Супутникові знімки фіксують велику кількість російських винищувачів на авіабазі у Воронежі (фото)
- "Втратили зв’язок з реальністю": Зеленський - про брехню російських пропагандистів
- "Ми запасалися їжею": мер Маріуполя пояснив, чому місто в перші дні війни залишилося без продуктів