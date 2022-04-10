У небі над Україною знищили три російські літаки, вертоліт, БпЛА та ракети

У небі над Україною знищили три російські літаки, вертоліт, БпЛА та ракети

Загалом було ліквідовано 13 повітряних цілей російських окупантів.

Протягом суботи, 9 квітня, протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ ЗСУ збили щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

9 квітня в небі над Україною були знищені:

три російські літаки;

один російський вертоліт;

п’ять російських безпілотних літальних апаратів;

чотири російські крилаті ракети.

"Авіація Повітряних Сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря", - ідеться в повідомленні.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 45-го дня війни

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.