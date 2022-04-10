У небі над Україною знищили три російські літаки, вертоліт, БпЛА та ракети

Загалом було ліквідовано 13 повітряних цілей російських окупантів.
Протягом суботи, 9 квітня, протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ ЗСУ збили щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів.
Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.
9 квітня в небі над Україною були знищені:
- три російські літаки;
- один російський вертоліт;
- п’ять російських безпілотних літальних апаратів;
- чотири російські крилаті ракети.
"Авіація Повітряних Сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря", - ідеться в повідомленні.
Читайте також:
- "Легко не буде": Арестович розповів про успіхи й поразки окупантів на півночі та півдні України
- "У підвалі знайшли тіла, спалені заживо": росіяни коїли звірства в окупованих селах Харківщини
- Тимошенко про Харків: щоденно місто отримує 300 тонн гуманітарної допомоги