У невизнаному Придністров'ї підрозділи оперативної групи військ РФ приведені у повну бойову готовність - Генштаб

У невизнаному Придністров'ї підрозділи оперативної групи військ РФ приведені у повну бойову готовність - Генштаб

Силові структури переведені на посилений режим несення служби.

На території Придністровського регіону Республіки Молдова, підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність "Повна".

Силові структури переведені на посилений режим несення служби.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні 26 квітня.

Зазначимо, Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що Росія готує ракетний удар по невизнаному Придністров'ю з жертвами серед мирного населення.

У Тирасполі нині поспіхом будують блок-пости.

Нині Придністров'я – квазідержава, не визнана жодною країною світу. З пів мільйона мешканців невизнаної республіки щонайменше третина – мають російський паспорт. Заради російської пенсії та виплат. І лише одиниці розуміють, що їх обдурили на державному рівні і ведуть боротьбу.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України засудили спроби Росії втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну проти України. У відомстві закликали до негайної деескалації напруженості.

Нагадаємо, як заявив журналіст і політичний експерт Вадим Денисенко, росіяни хочуть змусити владу Придністров‘я вступити у війну з Україною, однак сама невизнана Придністровська Молдавська Республіка не бажає відкривати другий фронт і лише на словах підтримує Росію.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував ситуацію у Придністров'ї та її вплив на російсько-українську війну

Читайте також: