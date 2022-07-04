У них було все життя попереду: у Кременчуці попрощалися із загиблими внаслідок російського обстрілу "Амстору"

У них було все життя попереду: у Кременчуці попрощалися із загиблими внаслідок російського обстрілу "Амстору"

У Кременчуці попрощалися із двома загиблими внаслідок ракетного обстрілу окупантами ТЦ "Амстор"

Нині Кременчук у скорботі - місто попрощалося одразу із двома жертвами терористичної атаки РФ. В останню путь провели 23-річного В’ячеслава і 22-річну Тетяну.

Про це інформує місцева "Кременчуцька газета".

Із загиблим В’ячеславом містяни попрощалися сьогодні у Свято-Миколаївському соборі. Хлопцю було лише 23 року, він працював в магазині побутової техніки, по якому найбільше прийшовся удар ракети РФ.

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Про хлопця друзі і рідні говорили лише теплі слова. За своє коротке життя він залишив світлий слід. Із собору хлопця в останню путь проводжали рідні.

"Це була добра і щира, відкрита дитина", - сказала класна керівниця школи, де вчився хлопець, пані Олена.

Також попрощалися із Тетяною, якій 28 серпня мало виповнитися 23 роки. У ТЦ "Амстор" дівчина працювала консультантом мобільних аксесуарів.

Після ракетного обстрілу мати майже тиждень шукала свою доньку. Впізнати дівчину вдалося лише за результатом тесту ДНК.

Попрощатися із Тетяною прийшли не лише рідні, а й її однокласники, одногрупники, ті, з ким вона разом працювала.

"Вона завжди були з усмішкою, позитивна. Разом ми були до 9 класу, а потім вона пішла зі школи. Але ми зустрічалися, часто бачилися. Я думаю, що вона мріяли, як усі, про сім’ю. Вона збиралася заміж", - згадує її однокласниця.

Дівчина додає, що саме на 23-річчя Тетяни її хлопець Ігор планував їй освідчитися.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці, де була понад тисяча цивільних людей.

Раніше стало відомо, хто загинув під час ракетного удару росіян на ТЦ.

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