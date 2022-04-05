У них на очах окупанти безжально вбивали батьків: історії 8 дітей, які постраждали від нападу Росії (фото)

У них на очах окупанти безжально вбивали батьків: історії 8 дітей, які постраждали від нападу Росії (фото)

Офіційно в Україні окупанти вбили щонайменше 165 дітей.

Російські окупанти, які цинічно напали на Україну в ніч проти 24 лютого, знищують все на своєму шляху - будинки, лікарні, школи, зоопарки, мирних людей і навіть дітей. За офіційними даними, станом на 5 квітня від дій путінських армійців в Україні вже загинуло щонайменше 165 дітей і ще 266 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Лікарня "Охматдит", яка від початку повномасштабного нападу РФ цілодобово надає допомогу пораненим, розповіла історії постраждалих від війни дітей.

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Найпершим постраждалим, якого госпіталізували до "Охматдиту", як зазначається, був хлопчик. Персонал не знав його імені, тож прозвали його "Невідомий №1". Окупанти важко поранили дитину в шию. Батьків та сестру хлопчика росіяни розстріляли.

Згодом виявилося, що пораненого хлопчика звали Семен. Утім, попри старання медиків, через 5 днів у реанімації хлопчик помер.

Ще одним постраждалим від окупантів РФ, який лікувався в "Охматдиті", є 13-річний Вова. Він потрапив під обстріл у Києві, коли їхня родина намагалася евакуюватися.

Вова отримав вогнепально-вибухове поранення правої половини обличчя, кулі також потрапили до його спини. Батько хлопчика та його 6-річний брат загинули на місці. Вову, на щастя, змогли врятували лікарі "Охматдиту".

13-річний Вова, який потрапив під обстріл у Києві / НДСЛ "Охматдит"

Іншою пораненою під час обстрілів росіян є 6-річна Мілана, мама якої загинула в неї на очах. Усе сталося, коли у їхній дім біля Гостомелю влучила російська ракета. Осколки пошкодили нижні кінцівки дівчинки.

6-річна Мілана / НДСЛ "Охматдит"

Лікарі "Охматдиту" зробили дитині декілька операцій. У лікарні дівчинка постійно писала мамі "листи на небо".

Дівчинка Варя з Ірпеня та її мама потрапили під мінометний обстріл, коли намагалися виїхати з міста. Російські військові атакували автівки мирних мешканців. Варя з мамою отримали важкі осколкові поранення, у них сильно постраждали ноги.

Варя потрапила під мінометний обстріл в Ірпені / НДСЛ "Охматдит"

Також в "Охматдиті" рятують 4-річного хлопчика, який отримав важку мінно-вибухову рвану рану спини. В одному з районів Києва він потрапив під обстріл окупантів, коли повертався додому з батьком.

Снаряд влучив на подвір’я — батько з сином отримали осколкові поранення.

4-річний хлопчик отримав важку мінно-вибухову рвану рану спини / НДСЛ "Охматдит"

Крім того, відомо і про героїчну-матір з Києва, яка закрила собою одномісячну доньку від осколків та врятувала її життя. Уся родина отримала поранення унаслідок ракетного обстрілу біля їх будинку в одному з районів столиці. У цей час жінка годувала маленьку донечку та прикрила її своїм тілом.

Мати закрила собою одномісячну доньку від осколків / НДСЛ "Охматдит"

Надавали допомогу медики лікарні і 14-річному Юрі з Бучі, у якого на очах російський солдат застрелив батька. Вони їхали на велосипедах за їжею та ліками, коли їх зупинив росіянин. Хлопчика поранили у руку, стріляли у капюшон, але куля дивом не зачепила голови.

Батька вбили пострілом. Родина поховала його на подвір’ї власного будинку.

14-річний Юра з Бучі / НДСЛ "Охматдит"

Поранили окупанти й 5-річного Діму, коли він з родиною намагався евакуюватися з Чернігова. Росіяни почали обстрілювали дорогу, якою евакуювалися мирні мешканці, перший снаряд розірвався в 5 метрах від них.

Діма постраждав найбільше. У нього поранення ноги. Мама, батько та його сестра також лікуються в "Охматдиті".

5-річний Діма, якого поранили росіяни під час евакуації з Чернігова / НДСЛ "Охматдит"

Як повідомлялося, деякі села на Київщині після обстрілів просто припинили існувати.

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