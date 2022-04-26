"У них п'ять стволів на один наш": Арестович заявив, що ворог може захопити Попасну

"У них п'ять стволів на один наш": Арестович заявив, що ворог може захопити Попасну

Ворог матиме тактичні успіхи, але оперативного - не буде, переконаний радник керівника ОП.

Російські окупанти можуть захопити Попасну, оскільки у них "п'ять стволів на один наш". Проте, ворог матиме тактичні успіхи, але оперативного - не буде.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахисику Марку Фейгіну.

"Попасну штурмують щосили, радісно, набігами. Але як вони штурмують, ми ж знаємо, можна поки що особливо не турбуватися. Єдине, що подібний тиск - 22 доба вже йде операція на північній фасі, включаючи Ізюм, з 4 квітня вони її розпочали – воно, звичайно, вимотує наших хлопців дуже сильно, і їх хлопців вимотує. Але, поки що бої… Ну, вважайте, просунулися трошки містом", - каже він.

Арестович нагадав, що від самого початку казав про те, що вороге може мати лише тактичні успіхи, але оперативного – не досягне.

"Вони можуть просунутися, вони можуть взяти Попасну, можуть просунутися ще кудись. На тактичному рівні у них можуть бути успіхи, а як не бути, якщо при концентрації артилерії – п'ять їх стволів на один наш. Авіація, ракетні війська тощо. Вони ж створили локальну перевагу. Їм треба просунутися. Можуть бути тактичні успіхи. Питання в тому, чи це стане оперативним успіхом. Не стане, одразу говорю, говорив і говоритиму. А так – захопити якусь там Попасну (я уявляю, як мене зараз слухають жителі Попасної та ті війська, які там перебувають, ви вже вибачте), захопити ще щось там, впритул просунутися – парочку сіл узяти чи міст, вони можуть, так. Ну і що далі? Нічого! Резерви витратять. Сидітимуть й утримуватимуть Попасну радісно, ховатимуть свої трупи, які вони там сотнями покладуть, щоби її (Попасну – ред.) завоювати ", - наголосив він.

Арестович додав: "І чекатимуть, коли прийде українське угруповання, насичене західною зброєю, і братиме Попасну у відповідь. Ось і всі перспективи захоплення Попасної".

Нагадаємо, народний депутат (Голос), член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що для росіян досягнення запланованих успіхів на Донбасі є вкрай важливим, тому вони не зупиняються ні перед чим та зосередили на цьому напрямку усе можливе. Ворог намагається максимально використовувати свою перевагу у повітрі та важкому озброєнні.

Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 62-го дня війни

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