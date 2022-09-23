“У них погано працює розвідка”: військовий експерт пояснив великі втрати серед високих чинів армії РФ



Через недостатність розвідувальних даних старші офіцери російської окупаційної армії змушені особисто відвідувати передову, щоб зрозуміти, що там відбуваються. Вони там гинуть і будуть гинути.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник Петро Черник в інтерв’ю УНІАН

За його словами, таких втрат, як в Україні, російська армія не мала ніколи у своїй історії.

“Росіяни наразі втратили понад 55 тисяч військових особового складу. Це без поранених. І це тільки те, що можна підтвердити й порахувати. Я думаю, що можна додати ще близько 10 тисяч осіб, які ще не порахували. Таких втрат у них не було з часів Другої світової війни. А якщо зіставити ці втрати з часовими параметрами, ситуація росіян не має аналогів в історії”, - зауважив він.

Петро Черник наголосив, що окупанти мають шалені втрати не лише серед рядового, а й серед офіцерського складу.

“Вони мають велику проблему з тим, що зветься "розумінням поля бою". Чому гине так багато офіцерів та навіть генералів РФ? У них погано працює розвідка, недостатньо технічних засобів, щоб розуміти поточну ситуацію. Через це старші керівники змушені виїжджати на передову, щоб з'ясувати, що відбувається. Там вони й гинуть. І нехай будуть гинути й надалі”, - відзначив експерт.

Окрім того, Петро Черник відзначив, що в армії РФ дуже централізована система, яка не дозволя молодшим командирам на рівні роти або батальйону приймати рішення.

“У підсумку, воєнна машина РФ зазнає катастрофічної поразки”, - резюмував він.

Нагадаємо, на думку експертів, від початку повномасштабного наступу на Україну загальні бойові втрати серед особового складу російської армії становлять понад 100 тисяч убитими й пораненими.

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