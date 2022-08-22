"У них щось пішло не так": Андрущенко вказав на дивні дії окупантів щодо судилища над захисниками у Маріуполі

Російські окупанти активно готуються до судилища над героїчними захисниками Маріуполя, які мужньо боронили не лише місто, а й усю країну.

Організацією судилища займаються переважно саме російські окупанти. Зараз вони посилюють заходи безпеки.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 24 каналу.

Андрющенко каже, що загарбники готують будинок місцевої філармонії та приміщення для утримання українських захисників в маріупольському СІЗО. Після того, як раніше у Мережі поширили фото кліток, окупанти посилили охорону та забороняють знімання, і взагалі забороняють проходити повз філармонію.

Радник мера Маріуполя нагадав, що ватажок терористів Денис Пушилін нещодавно заявляв, що вони залучать так званих "арбітрів" з Сирії, Росії та Білорусі. Окупанти також намагалися використати і людей із Північної Кореї.

"Росія (офіційно – ред.) не мала брати участь у цьому сумному шоу, але щось в них пішло не так. Якщо вони напряму долучили і замазали в співучасники Росію та Білорусь, то щось там відбувається не те", – сказав Андрющенко.

Конкретної дати проведення судилища наразі немає. Проте раніше повідомлялося, що у День незалежності, 24 серпня, російські окупанти готуються до "суду" над українськими військовополоненими.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив, що судилище над полоненими українськими бійцями, який окупанти готують в Маріуполі, зробить неможливими будь-які переговори з Москвою.

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