"У них там взагалі ахова ситуація": експерт пояснив, навіщо окупанти стягують сили до Херсонщини та Запоріжжя

Росіяни почали перекидати своїх сили до Херсонської та Запорізької областей, аби доповісти хоч про якісь успіхи диктатору РФ Путіну, який відправив їх до України.

Україна почала ефективно впливати ракетними системами залпового вогню HIMARS на їхні склади з боєприпасами, артилерію, командні пункти, логістику тощо, тому для росіян ситуація складається дуже негативно.

Про це заявив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, армія РФ почала втрачати ініціативу на Донбасі. А на півдні України вони взагалі мають ситуацію, коли їхнє угруповання на криворізькому та херсонському напрямках, на західному березі Дніпра фактично вже в оточенні.

"Там у них зруйновані мости. Якщо вони не можуть ефективно проводити логістику, постачання особового складу та боєприпасів, то фактично вони вже перебувають в оточенні. Тобто в них є вихід: або здаватися, або продовжувати щось вигадувати", - пояснив Самусь.

Фахівець уточнив, що окупанти вже не справилися із політичним завданням Путіна за будь-яку ціну окупувати Донбас.

"Вони з цим завданням не справилися, але вимушені зараз перекидати сили на херсонський напрямок, бо там взагалі ситуація ахова і вони намагаються якось з цієї ситуації вийти. Але я думаю, що в результаті буде ще гірше, бо буде взято в полон і знищено ще більше російських військ", - зазначив експерт.

Водночас, він вважає, що у Херсонській та Запорізькій областях в росіян нічого не вдасться, бо у них вже немає додаткових сил.

"Російські генерали не можуть доповісти Путіну, що вони відходять від Херсона. Це для них неможливо теоретично, у всякому разі поки вони не оголосять про "жест доброї волі", як це було зі Зміїним. Зі Зміїного вони теж начебто не могли вийти. Таке ж сталося з Києвом та Київською областю. Вони навіть теоретично не могли собі уявити відступ, але відступили, оскільки вже не було виходу. Таке ж зараз відбувається в Херсонській та Запорізькій області - особливо в Херсонській, де росіяни зараз перебувають в дуже скрутній ситуації. Тому вони намагаються перекидати туди підкріплення для того, щоби спробувати піти в наступ на криворізькому напрямку, можливо, на миколаївському напрямку і зламати ту ситуацію, яку зараз сформувала українська армія", - додав Самусь.

Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ підбили ворожий танк і захопили в полон двох вояків.

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