"У них там завдання - взяти Миколаїв за всяку ціну": Кім розповів про плани окупантів

"У них там завдання - взяти Миколаїв за всяку ціну": Кім розповів про плани окупантів

Миколаїв готовий до оборони.

Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти перегрупувалися і великими силами готуються атакувати Миколаїв.

Про це Кім повідомив у Telegram.

Водночас Кім заспокоїв жителів Миколаєва і наголосив на тому, що місто готове до оборони. За його словами, окупанти "не знають міста і плутаються, як кошенята у полі, а до міста, в принципі, бояться заходити".

"Очевидно, у них там завдання - взяти наше місто за всяку ціну. Мабуть, керівництво (РФ) дивиться відео, біситься... Наваляємо їм", - сказав Кім.

Крім того, він додав, що за всі людські жертви Україна помститься РФ.

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