"У них великі проблеми": окупанти не можуть провести "референдум" у Запорізькій області - Федоров

Навіть спроби підкупу не допомагають окупантам у підготовці до псевдореферендуму.

У російських загарбників великі проблеми з проведенням псевдореферендуму у Запорізькій області. Більшість людей не підтримує злочинні дії окупантів, і навіть за законодавством Росії участь у "референдумі "мають взяти не менше половини населення регіону, що не є можливим.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

"Що стосується самого псевдореферендуму, то з цим є великі проблеми на території тимчасово окупованої Запорізької області, бо вони не можуть його провести. Навіть фейковий референдум їм складно провести. Після першого поквартирного обходу менш ніж 10% наших громадян, які залишилися на території окупованого Мелітополя, погодилися його підтримати. Другий фактор – навіть за гроші не хочуть проводити агітаційну роботу", - сказав він.

За його словами, на сьогодні населення Запорізької області – 1,6 мільйона. За законодавством РФ участь у "референдумі "мають взяти не менше половини населення регіону, що не є можливим.

"А 800 тисяч ніколи не прийдуть на цей фейковий референдум", -наголосив Федоров.

Також, за його словами, окупанти намагаються підкупити мешканців регіону, щоб вони взяли участь у псевдореферендумі.

"Хочуть підкупити за невелику суму – від 20 до 50 тис. рублів, тобто не більше 25 тис. грн – найбільша оплата. Але це точно не вартує того покарання, яке буде від держави Україна", - наголосив він.

Федоров також не виключає варіант, коли окупанти можуть завезти сторонніх людей щоб створити ілюзію участі великої кількості населення у псевдореферендумі.

"Вони можуть завезти "ряжених", і вони це роблять на території Мелітополя – у старому автобусі з минулого вони завезли 70 людей, які їздять по різних районах, шикуються в чергу і кажуть, як люблять Росію. Тому якщо завтра з Кремля буде завдання зробити пропагандистське відео, де всі підтримують Росію, то лише це вони можуть зробити. Але це точно не відповідає дійсності і дійсному настрою на тимчасово окупованих територіях", - резюмував він.

Нагадаємо, Федоров пояснив, чому головна колаборантка Мелітополя ховається від людей.

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