"У них все крутіше": окупант скаржиться, що стан армії РФ залишився на рівні СРСР (перехоплення)

Окупанти доходять до висновку, що російське командування "все продало і все прос**ло".
Розвідка перехопила чергову розмову окупантів, де загарбники скаржаться на відсталість російської армії та захоплюються перевагою ЗСУ в технічному забезпеченні.
Аудіозапис розмови опублікувала пресслужба ГУР.
Зокрема, один росіянин запитує у іншого про стан речей із забезпеченням: "Що взагалі як з забезпеченням, зі жрачкою, з формою?".
"Та нормально, тут не паремося взагалі в цьому плані, бл**ь. З цим х***во там, ну, таке б**дь, обладнання там. У них (ЗСУ. – Ред.) все крутіше, ніж у нас", – визнає окупант.
Зокрема, загарбники захоплюються перевагою ЗСУ у кількості дронів.
"Коротче, у них 20 "пташок" у повітрі. А у нас – 1. Ось вся різниця. Це приклад такий. Ну, ми залишились ще на тому рівні як при Радянському Союзі. Що залишилося від СРСР – тим і воюємо", – зазначає російський військовий.
Співрозмовник окупанта додає, що така ситуація не дивна, адже російське командування "все продало і все прос**ло".
"А наші тупо по телевізору пи**ять, що все ох***ельно", – каже окупант та додає, що навіть в РФ більшість розуміють, що це – брехня.
Раніше розвідка опублікувала перехоплену розмову окупанта з дружиною, в якій росіянин ділиться враженнями від убивств українців і "відчуває кайф, коли на х**ла дивиться та стріляє".
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