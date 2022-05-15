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"У них все менше сил": Жданов оцінив, що окупанти відмовилися від Харківського напрямку, але застеріг щодо облцентру

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"У них все менше сил": Жданов оцінив, що окупанти відмовилися від Харківського напрямку, але застеріг щодо облцентру

Фото: Associated Press

Російські окупанти фактично відмовилися від Харківського напрямку, бо їм бракує військ. Проте східні околиці самого Харкова повинні мати вигляд, як фортеця і бути готовими до оборони.

У російських військ залишається дедалі менше сил, тому вони змушені звужувати свої можливості щодо підтримання боєздатності на окремих напрямках. 

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі "Радіо НВ".

"Вони фактично відмовилися від цього (Харківського – ред.) напрямку у зв’язку з тим, що перше – в них не вистачає військ, щоб підтримувати його в належній боєздатності і з належним бойовим потенціалом. І вони, до речі, перекидають ці батальйонно-тактичні групи, частково виводять на переформування. А ті, які частково ще зберігають якусь боєздатність, вони перекидають саме на Сєвєродонецький напрямок", – розповів експерт.

"У них все менше й менше сил. Тому вони змушені звужувати свої можливості щодо підтримання боєздатності на окремих напрямках", – зазначив він.

При цьому Жданов зауважив, що сам Харків повинен надалі постійно перебувати у стані оборони.

"Східні околиці Харкова повинні виглядати, як фортеця і бути готовими. Тому що відстань від російського кордону дуже мала. Хоча поки не спостерігаємо формування якихось ударних угруповань навпроти Харкова, тим не менш пильність втрачати не варто", – застеріг військовий експерт.

Нагадаємо, як оцінили американські аналітики, Україна, схоже, виграла битву за Харків.  

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, найгарячішою точкою в області залишається Ізюмський напрямок, але ЗСУ там перейшли в контрнаступ. Окупанти подукуди відступають.

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