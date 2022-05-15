"У них все менше сил": Жданов оцінив, що окупанти відмовилися від Харківського напрямку, але застеріг щодо облцентру

"У них все менше сил": Жданов оцінив, що окупанти відмовилися від Харківського напрямку, але застеріг щодо облцентру

Російські окупанти фактично відмовилися від Харківського напрямку, бо їм бракує військ. Проте східні околиці самого Харкова повинні мати вигляд, як фортеця і бути готовими до оборони.

У російських військ залишається дедалі менше сил, тому вони змушені звужувати свої можливості щодо підтримання боєздатності на окремих напрямках.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі "Радіо НВ".

"Вони фактично відмовилися від цього (Харківського – ред.) напрямку у зв’язку з тим, що перше – в них не вистачає військ, щоб підтримувати його в належній боєздатності і з належним бойовим потенціалом. І вони, до речі, перекидають ці батальйонно-тактичні групи, частково виводять на переформування. А ті, які частково ще зберігають якусь боєздатність, вони перекидають саме на Сєвєродонецький напрямок", – розповів експерт.

"У них все менше й менше сил. Тому вони змушені звужувати свої можливості щодо підтримання боєздатності на окремих напрямках", – зазначив він.

При цьому Жданов зауважив, що сам Харків повинен надалі постійно перебувати у стані оборони.

"Східні околиці Харкова повинні виглядати, як фортеця і бути готовими. Тому що відстань від російського кордону дуже мала. Хоча поки не спостерігаємо формування якихось ударних угруповань навпроти Харкова, тим не менш пильність втрачати не варто", – застеріг військовий експерт.

Нагадаємо, як оцінили американські аналітики, Україна, схоже, виграла битву за Харків.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, найгарячішою точкою в області залишається Ізюмський напрямок, але ЗСУ там перейшли в контрнаступ. Окупанти подукуди відступають.

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