"У них все є, а у нас – ніх*я": окупант заявив, що на фронті "не так, як думають в Росії" (перехоплення)

У перехопленій розмові окупант скаржаться, що у російської армії немає озброєння рівня ЗСУ.

СБУ перехопила чергову розмову окупантів, в якій загарбник скаржиться на відсутність нормального озброєння і заздрить ЗСУ.

Аудіозапис розмови опублікувала пресслужба СБУ.

"Арта гатить нах*й, башку висунути не можемо. Вчора нас три рази вертушки від'є**шили, нах*й. ПТУРки кожен день є**шать, "Гради"... Тут на танках виїжджають по прямій наводці і є**шать. Що хочуть, те й роблять", – розповідає окупант, який воює на Херсонському напрямку.

Росіянин скаржиться, що їхній підрозділ просто не має чим відповідати на танкові атаки українців. За його словами, у збройних сил РФ немає озброєння рівня ЗСУ, а власна штурмова авіація не прилітає їм на підтримку.

"Ми тут сидимо, як ур*ди й**ані під артобстрілами. Підкріплення нема, резервів нема, нічого нема. Це виглядає так, що ми як смертники. Від нас нічого не має. Вони (російська авіація. – Ред.) бояться сюди летіти. Ч*ирі. Тут не так, як думають в Росії. Тут по-дорослому", – каже ворог своєму другові.

Окупант наголошує, що у ЗСУ є "взагалі все".

"У них (ЗСУ – ред.) є взагалі все! Все взагалі! У нас немає нух*я", – підсумовує він.

Нагадаємо, що це вже далеко не вперше окупанти в перхоплений розмовах скаржаться на свій плачевний стан. Раніше окупант, який потрапив у "котел" ЗСУ, розплакався під час розмови з дружиною.

Інший порівняв ситуацію в російській армії зі сталінськими методами - "як за Сталіна – ні кроку назад".

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