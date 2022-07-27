"У них є дві мети": Гайдай розповів про завдання окупантів на Луганщині

Російська армія випалює села в Луганській області, які не може захопити.
Вся територія Луганської області, де проходила активна фаза бойових дій, щодня обстрілювалась росіянами з усіх видів озброєння.
Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, найбільше зруйновані будинки у Попасній, Золотій громаді, Гірській громаді, Сєвєродонецьку, Рубіжному.
"Критична інфраструктура зруйнована на 100%. Після деокупації там необхідно відновлювати водопостачання, газопостачання, електрику", - сказав він.
Крім того, росіяни попри невдачі намагаються захопити регіон повністю, вийти на адмінкордон, щоб провести "референдум", а це стане своєрідним плацдармом для подальшого наступу в Донецькій області.
"Намагання у ворога є все ж таки не тільки на словах, а і по факту спробувати вийти (на адмінкордон Луганської області, - Ред.). І тут в них є дві мети, які вони намагаються реалізувати. Перша - захоплення власне регіону. А по-друге, їм потрібна Луганська область, щоб далі "референдум" проводити та підготувати далі плацдарм для наступу на Сіверськ і Донецьку область, - пояснив Гайдай.
Нагадаємо, українські захисники зупинили шість штурмових спроб росіян.
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