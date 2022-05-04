"У них є ілюзія": Арестович про сподівання росіян, що друга фаза війни буде успішною

"У них є ілюзія": Арестович про сподівання росіян, що друга фаза війни буде успішною

Радник керівника ОП зазначив, що разом з воєнними діями триває переговорний процес.

Окупанти програли першу фазу війни. Якщо так само буде із другою, то Росія шукатиме вихід.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю "24 каналу". Він зазначив, що разом з воєнними діями триває переговорний процес.

"Переговорний процес не відбивається на ситуацію на фронті. Навіть умови російської капітуляції треба якось обговорити. Дипломати мають зробити свою роботу, а військові свою. Політичне керівництво за всім слідкує й організовує все", – сказав радник.

Україна залишає росіянам час оговтатись

За словами Арестовича, Україна залишає росіянам час оговтатись й вирішити все мирним шляхом. Він переконаний: хоч є можливість розбити окупантів силою, але якщо є змога зробити це дипломатично й зберегти життя кільком тисячам українських військових й мирних мешканців, то чому б цього не зробити.

"У нас ставлення до людей зовсім не таке як в росіян. У нас кожне життя цінне. Тому ми залишаємо два варіанти, але не віримо в успіх мирних перемовин з Росією, бо вони постійно все порушують", – наголосив Арестович.

"В російському керівництві є партія миру й партія війни"

Радник керівника ОП розповів, що в російському керівництві існує партія миру й партія війни. Вони перебувають між собою в складних стосунках. Арестович зазначив, що зараз перемагає партія війни, але партія миру має свій голос.

"Якщо вони сваряться, то варто вести перемовини. Щоб партія миру переважала, треба, щоб росіяни зрозуміли наслідки війни й емоційно, й економічно, й військово", – розповів він.

Росіяни протверезіли, але у них є ілюзія

Арестович вважає, що коли в Росії зменшиться "патріотична хвиля" й наступить стан "холодильник переміг телевізор", то, залежно від військового успіху, партія миру набуватиме більшої ваги. "Проте рашисти все ще сподіваються на успіх", - зазначив він.

"Вони дуже протверезіли після програшу першої фази, але сподіваються, що друга буде більш успішною, якщо правильно воювати, тиснути й мобілізувати. У них є ілюзія. Проте якщо нічого не спрацює, то вони шукатимуть вихід", – додав радник керівника ОП.

Нагадаємо, полк "Азов" продовжує героїчну оборону у Маріуполі, яка триває уже 70-й день. "Азовці" досі перебувають на заводі "Азовсталь", попри те, що росіяни вже другий день, як вдерлися на територію підприємства.

Українські "Байрактари" знищили ворожі цілі на острові Зміїний (жестовою мовою)

Читайте також: