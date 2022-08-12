У них є проєкт "остров россія": Данілов розповів про плани окупантів щодо України

Втілити цей проєкт у життя загарбникам ніколи не вдасться.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія хоче зробити "сіру зону" не лише у Запорізькій області ядерним шантажем на ЗАЕС, а і з усієї України.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону.

"У них є проєкт, який має назву "остров россія". Його мета дуже проста – Росія омивається або водою, або країнами-васалами. Жодних інших сценаріїв вони розглядати не збираються. Єдиний виняток – Китай, з яким вони хочуть дружити", – наголосив Данілов.

Він додав, що колонізацію росіяни проводять вже дуже давно. Данілов переконаний, що втілити мету цього проєкту російським окупантам ніколи не вдасться, адже у їхніх планах відсутній спротив.

Окрім того, за словами секретаря РНБО, росіяни втратили наступальний потенціал, тож ситуація на полі бою вже зараз починає кардинально змінюватися.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 170-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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