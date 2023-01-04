"У них є свої плани": у ГУР розповіли, коли росіяни можуть завдати нового ракетного удару

Росіяни готуються до масованих ракетних обстрілів 1,5 - 2 тижні. Наступна атака залежить від багатьох чинників, зокрема, наявності ракет, і назвати точну дату очікуваного обстрілу складно наразі.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Скібіцький нагадав, що масовані обстріли почалися 10-11 жовтня. Потім було щотижня, потім був інтервал у два тижні. За його словами, цей термін потрібен окупантам для підготовки, адже це складний процес.

"Це вибір цілей, проведення розвідки, дорозвідки, це підготовка ракет, екіпажів, літаків, які будуть здійснювати удар, та інші питання, що пов'язані з координацією. Адже застосовуются ще безпілотники для ведення розвідки, бойові літаки-носії. А після завдання ударів знову потрібно провести дорозвідку, уточнити, які результати тощо. Тому тиждень-два – це середній інтервал між використанням ракетного озброєння. Статистика говорить про це", - висловився він.

На уточнювальне запитання, що коли може бути наступний масований ракетний удар, представник ГУР відповів: "Це може бути й раніше (раніше 9-10 січня. - Ред.). Це залежатиме від того, скільки вони будуть застосовувати ракет, скільки на сьогодні в них готові. Ми бачимо, що зараз авіація тренується, перелітає з одного аеродрому на інший, є тренування екіпажів з нанесення ударів за минулу добу. Так що триває процес підготовки до наступного обстрілу".

Крім того, з його слів, ще багато буде залежати від погоди.

"Зараз якраз нормальна погода саме для застосування більш високоточного озброєння. "Шахеди" зараз, як правило, працюють у темну пору, а ракетне озброєння може застосовуватися впродовж доби... У них є свої плани. Є комплексні чинники. І погода, і свята, і наявність ракет, і морози. Тому однозначно сказати, що превалює якийсь один елемент, дуже складно", - підсумував він.

Також Вадим Скібіцький пояснив, навіщо РФ береже "Кинджали" і чому не обстрілює ними Україну зараз.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські військові готові відбивати всі атаки ворога.

Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попередила, що Росія може атакувати Україну дронами, доки готується до нового масованого ракетного удару.

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