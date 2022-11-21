"У них їхав дах": окупант, який втік з РФ до Іспанії, розповів про злочини російських солдат під Бучею

Російський військовий Микита Чибрін із 64-ї мотострілецької бригади, який воював під Києвом, а потім втік з армії і РФ до Іспанії, підтвердив низку військових злочинів окупантів у Бучі та навколишніх селах.

Про звірства вояк РФ він розповів в інтерв'ю The Insider.

Так, він розповів про мародерство та ґвалтування, які російські військові чинили у Київській області улютому-березні цього року.

"Напевно знаю, що були факти мародерства. Я бачив, як брали машини у Липівці та Андріївці, бачив, як ламали машини, які не могли завести, руйнували будинки. Мабуть, у них дах поїхав, мовляв, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, зброя тощо. "Синдром Рембо" включався. Брали прикраси з будинків, мобільні пристрої", - заявив Чибрін.

Він також підтвердив факт зґвалтування жінки та її доньки у селі Андріївка Макарівської громади Бучанського району.

"У них через це все їхав дах. Багато хто знаходив у будинках алкоголь і випивав. Був випадок у Андріївці, коли зґвалтували матір та доньку. Четверо хлопців зробили це. Один втік, решту товариші по службі та командування побили табуретками. Їх узагалі хотіли розстріляти. Їх не можна було звинуватити, бо не було доказів, тому їх просто звільнили", - сказав окупант.

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Щодо самого Чибрін, то за його словами, він прикидався на фронті божевільним, щоби його не відправили на передову. А через те, що він втік з армії, від нього відмовилися усі друзі та навіть родина.

"Я для них зрадник", - коментує вже колишній російський вояка, який, до слова, до армії пішов сам ще влітку 2021 року через фінансові проблеми.

Як пише видання, 16 червня Чибрін зміг залишити Україну, сховавшись у вантажівці, яка прямувала до Росії. Після втечі він зв'язався з правозахисниками з Gulаgu.nеt, щоб ті допомогли йому залишити Росію. 15 листопада він приземлився в Мадриді, де одразу попросив політпритулку. За словами Чибріна, поки його заява перебуває на розгляді, її розмістять у тимчасовому центрі для біженців.

Варто зазначити, що російські військові під час тимчасової окупації чинили військові злочини на захоплених територіях проти мирного населення. Зокрема зафіксовані численні випадки мародерства, вбивства цивільних, тортур та ґвалтування. після деокупації масові поховання були знайдені у Бучі, під Ізюмом, Лиманом.

Нагадаємо, раніше співробітник ПВК "Вагнер" та працівниця ФСБ РФ прилетіли до Франції, попросили там про політичний притулок і тепер дають свідчення в межах розслідування воєнних злочинів Росії.

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