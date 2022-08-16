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У Нікополі чути вибухи: місцева влада закликає городян залишити вулиці

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У Нікополі чути вибухи: місцева влада закликає городян залишити вулиці

Фото: Євген Євтушенко

На території Нікопольської територіальної громади, що на Дніпропетровщині, оголосили загрозу артилерійського обстрілу.

Повідомлення про загроза артобстрілу з'явилося о 14:54. Після цього Жителі Нікополя повідомили про звуки вибухів у місті. Місцева влада закликала усіх жителів Нікополя залишити вулиці.

Про це написав голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Євтушенко просить жителів міста залишатися в укриттях до закінчення сигналу про небезпеку артилерійського вогню. Загроза триває уже понад годину. 

"Залиште вулиці!" - написав голова Нікопольської РВА.

Нагадамаємо, російські військові з реактивних систем вкотре обстріляли Дніпропетровщину. Внаслідок чого пошкоджені приватні будинки, газопровід, лінії електропередач та склад із зерном.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
646
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