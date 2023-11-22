У Нікополі окупанти пошкодили мережу водопостачання – людей просять запастись водою

Окупанти знову вдарили по Нікополю.

У Нікополі на Дніпропетровщині 22 листопада окупаційні війська Росії поцілили в мережу водопостачання.

Мер Нікополя Олександр Саюк закликав жителів поповнити запаси води через те, що "виникла надзвичайна ситуація".

Він також додав, що роботи з відновлення сталого водопостачання потребують часу і безпечних умов.

Президент Володимир Зеленський за результатами селекторної наради 22 листопада зазначив, що профільні служби вже працюють над відновленням подання води людям. Офіс президента, з його слів, тримає це питання на контролі.

Нагадаємо, окупанти з дрона вдарили по "швидкій" у Бериславі (фото).

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