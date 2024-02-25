У Нікополі окупанти скинули з дрона вибухівку на вантажівку – загинув чоловік, фото

У Нікополі окупаційна армія Росії 25 лютого скинула з безпілотника вибухівку на машину, в якій був чоловік – він загинув.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"У Нікополі загинула людина… Росіяни скинули вибухівку з БПЛА просто на машину, в якій перебував чоловік. Загиблому 57 років", - написав він.

Він додав, що атака прийшлась на територію одного з підприємств. Пошкоджені будівлі, потрощені вантажівки.

Нагадаємо, Ігнат пояснив, як збиття унікального літака РФ А-50 вплине на масовані атаки по Україні.

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