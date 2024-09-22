У Нікополі російський дрон вбив матір і дитину, які їхали у авто

Інша дитина та її батько були поранені.

У Нікополі Дніпропетровської області російський дрон атакував автомобіль ВАЗ, у якому їхала родина з чотирьох осіб. У результаті трагедії загинули мати та її 12-річна донька.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

У поліції повідомили, що російські окупанти атакували автомобіль ВАЗ, використавши дрон-камікадзе. У результаті атаки автомобіль спалахнув, 12-річна дівчинка, яка перебувала на задньому сидінні загинула.

Правоохоронці евакуювали з місця обстрілу пораненого 25-річного чоловіка та його 25-річну дружину, яка вже не подавала ознак життя. Їхня 4-річна донька, яка також отримала поранення, була доставлена до медичного закладу. Трагедія сталася під час руху автомобіля однією з вулиць міста.

Нагадаємо, військові завдали удару по Нікополю, пошкодивши два автомобілі – пожежний і комунальний. Крім того, артилерійські снаряди влучили в місцеву церкву, що призвело до масштабної пожежі.

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