У Німеччині нагадали про "межу етичної відповідальності" щодо постачання зброї Україні

Міністр фінансів Крістіан Лінднер заявив, що виступає за підтримку України важким озброєнням, але Німеччина не повинна стати стороною у війні.

Німеччина має зробити все, що в її силах, щоб допомогти Україні виграти війну проти Росії, але не ставлячи під загрозу власну безпеку та обороноздатність НАТО.

Про це під час виступу на партійній конференції у Берліні заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер, пише Reuters.

"Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб допомогти Україні перемогти, але межею етичної відповідальності є загроза нашій власній безпеці та загроза обороноздатності території НАТО", - сказав він, додавши, що те, що можливо, має бути зроблено прагматично і швидко разом із європейськими партнерами.

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Крім того, Лінднер зазначив, що він виступає за підтримку України важким озброєнням, але Німеччина не повинна стати стороною у війні.

"Україні потрібна військова підтримка, а для перемоги їй також потрібне важке озброєння", — додав міністр, відкинувши критику на адресу канцлера Олафа Шольца за небажання уряду постачати важке бойове озброєння, таке як танки та гаубиці.

"Олаф Шольц - відповідальний керівник, який ретельно все зважує і приймає рішення на цій основі", - резюмував Лінднер.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина готова стати гарантом безпеки України в рамках мирного договору з Російською Федерації. Документ дозволить українській стороні захистити себе в майбутньому.