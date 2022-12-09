У Німеччині назвали легітимними цілями для ЗСУ військові об’єкти в Росії

У Берліні вважають, що захищатися від російської агресії Україна має право і за межами своєї території.

У федеральному уряді Німеччини вважають законними цілями для ЗСУ військові об’єкти на території Росії, що становлять загрозу для України.

Про це представниця пресслужби німецького уряду Крістіне Гоффманн заявила на брифінгу 9 грудня, повідомляє "Укрінформ".

"Федеральний уряд вважає те, що робить Україна, легітимним. (…) Україна захищає власну територіальну цілісність, адже своїми ударами запобігає можливим ударам по своїй території з території Росії", – розповіла Гоффманн.

Вона додала – на погляд Німеччини, все, що робить Україна, є реакцією на російську агресію.

"Україна не зобов’язана обмежуватися своєю територією під час здійснення зусиль із захисту проти російської агресії, а також має право робити це за межами території своєї держави", – зазначила представниця уряду ФРН.

Гоффманн також нагадала, що право на самозахист зафіксовано у ст. 51 Хартії ООН. А Україна – держава, на яку скоєно напад.

Нагадаємо, дві російські авіабази "Енгельс" та "Дягілєво" були атаковані 5 грудня. Внаслідок цього були пошкоджені два бомбардувальники Ту-95, з яких війська окупантів ракетами атакували Україну.

За даними джерел американського видання Politico, авіабази атакувала саме Україна із застосуванням модифікованого безпілотника радянського зразка Ту-141 "Стриж". Зауважимо, раніше цю версію висувала низка українських військових експертів.

Коментуючи атаки на авіабази в РФ, у Держдепартаменті США заявили, що не надавали Україні озброєння, яке б дозволило завдавати ударів по території країни-агресорки.

Водночас американський держсекретар Ентоні Блінкен наголосив, що США не заохочували Україну завдавати ударів всередині РФ.

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