У Німеччині назвали ще одну причину, чому не поспішають надавати танки Україні

Бербок каже, що у Берліні нібито не проти.

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявляє, що Берлін нібито не проти постачання танків до України. Втім, виступає за збільшення коаліції таких постачальників.

Про це дипломатка сказала у виступі на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи, пише Європейська правда.

До слова, про передавання Leopard-2 Бербок запитала норвезька депутатка Інгрід Шу. Керівниця МЗС Німеччини заявила, мовляв, для цього є одна вимога.

"Я визнаю: Україна потребує більшої підтримки. Але не тільки від моєї країни, а від усіх країн. Тому ми закликаємо, щоби танки були надані великою групою країн", - пояснила вона.

Втім, Бербок не уточнила, коли це може статися. За її словами, існують нюанси пов’язані з розбіжністю з цього питання в уряді Німеччини. Але, наголосила міністерка, насамперед варто домагатися міжнародної підтримки постачання.

"Так, ми маємо робити більше військової підтримки, але також ми маємо надавати більше гуманітарної підтримки, а також для притягнення до відповідальності (російського керівництва)", - заявила Анналена Бербок.

Leopard для України

Голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина вже отримала запит Варшави про згоду передати Leopard 2.

Учасники засідання у Рамштайні, яке відбулося 20 січня, не ухвалили рішення про постачання Україні Leopard. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, мовляв, Берлін готовий прискорити передавання танків. Втім, якщо його країна матиме відповідні домовленості із союзниками.

Тоді посипався шквал критики на Берлін. Зокрема, Sky News з посиланням на високопоставленого американського чиновника пише, що у США не задоволені нерішучістю керівництва Німеччини.

Очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу наголосив, що є низка країн, які готові закликати Німеччину надати Україні танки. Втім, які саме, міністр не назвав.

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