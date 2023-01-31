У Німеччині назвали умову, за якою можливі переговори з Росією

Одна з головних умов - виведення російських військ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що однією з умов для початку переговорів з Росією є виведення окупаційних військ. Без участі України про жодні домовленості не може йтися.
Заяву Шольца цитує видання Welt.
"Не може бути жодного укладеного світу з Росією за спиною українців. Тому мирні переговори передусім пов'язані з умовою виведення Росією своїх військ", - заявив Шольц на пресконференції з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою.
Німецький канцлер наголосив і на спільній позиції з президентом Бразилії.
"Ми обидва засуджуємо російське вторгнення", - сказав Шольц.
Додамо, канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував німецьких політиків, які пропонують передати Україні літаки.
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