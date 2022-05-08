У Німеччині попередили, що світу може загрожувати найсильніший голод від 1945 року та мільйони жертв

Через посуху, коронавірус та війну в Україні світу може загрожувати сильний голод з часів Другої світової війни.
Посуха, пандемія коронавірусу та російська війна в Україні можуть викликати у світі "найсильніший з часів Другої світової війни" голод.
Про це заявила міністр з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце в інтерв'ю Bild.
Німецький міністр нагадала, що, за даними Всесвітньої продовольчої програми, від голоду у світі страждає 300 млн людей, і ці оцінки коригуються у бік збільшення.
"Послання таке: нам може загрожувати сильний голод з часів Другої світової війни та мільйони жертв", – сказала Шульце.
За її словами, ціни на продовольство в усьому світі зросли на третину та перебувають на рекордному рівні.
Раніше під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що дії Російської Федерації під час збройної агресії проти України мають на меті й умисне перешкоджання сільськогосподарській діяльності та блокування експорту зерна, що посилює ризики продовольчої кризи й глобального голоду.
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