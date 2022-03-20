У Німеччині попередили, що війна в Україні може призвести до світової економічної кризи

Хоффман запропонував вжити заходів як на національному, так і на європейському рівні.
Війна в Україні може призвести до світової економічної кризи. У площині ЄС слід створити новий фонд відновлення, як під час пандемії, з випуском європейських облігацій для фінансування.
Про це заявив глава Асоціації німецьких профспілок Райнер Хоффман в інтерв'ю виданню Funke.
"Чим довше продовжуватиметься ця війна, тим масштабнішими будуть наслідки. Ми повинні використовувати всі засоби, щоб запобігти кризі світової економіки", - зазначив він.
Своєю чергою спеціальний доповідач ООН із питання про право на харчування Майкл Фахрі заявив, що вторгнення Росії в Україну може спричинити глобальний сплеск недоїдання та голоду. Наслідки конфлікту, пов’язані з продовольством, відчуваються в Єгипті, Туреччині, Бангладеш та Ірані, які купують понад 60% своєї пшениці у Росії та Україні.
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