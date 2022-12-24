У Німеччині прогнозують новий наступ Росії на Україну у квітні: два сценарії за участю Білорусі

Згідно з прогнозом, країна-агресорка розраховує на допомогу Білорусі і може наступати на Донбасі, а також бити по заходу України.

У Міноборони Німеччини прогнозують повторний наступ Росії на Україну у квітні 2023 року, і він, можливо, буде неминучим.

Про це йдеться в новому документі німецького уряду, повідомили видання Neue Zürcher Zeitung, Focus та Kreiszeitung.

Так, у NZZ поінформували, що прогноз німецького Міноборони передбачає наступ Росії на підконтрольну Україні частину Донбасу. У цьому країна-агресорка розраховує на очолювану Олександром Лукашенком Білорусь.

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Згідно з першим можливим сценарієм розвитку подій, білоруські війська будуть використані як загроза та відволікальний чинник під час реального наступу РФ. У статті йдеться – якщо білоруські військові з'являться на спільному з Україною кордоні, то "українським захисникам доведеться розділитися, щоб відбити можливе вторгнення з півночі".

Водночас за оцінками німецьких аналітиків, Лукашенко не вступить безпосередньо у війну. Білоруський диктатор може щонайбільше розгорнути армію для погрозливих жестів. Адже метою Москви за першого сценарію буде повне взяття під свій контроль Донбасу.

Згідно з другим сценарієм, білоруська армія може виявитися вирішальною силою у війні, проте можливість цього вважається малоймовірною. У німецькому Міноборони гадають, що в цьому разі президент РФ Володимир Путін хотів би завоювати всю Україну у війні на два фронти. Проте, як зазначається, Захід дає чітко зрозуміти про необхідність підтримки України. Тож, окрім системи Patriot, державі планують надати і танки.

Окрім того, відповідно до другого сценарію, білоруські війська пішли б у наступ на Київ, а російські – наступали б по всьому Донбасу. Також окупанти могли б завдати удару і по заходу України.

"Якщо армії Путіна вдасться просунутися на захід України, війська можуть відрізати західні постачання і змусити український уряд капітулювати. Проте ця стратегія вимагатиме загальної мобілізації в Росії, оскільки російська армія вже значно ослаблена війною в Україні і потребуватиме більше солдатів", – йдеться в матеріалі Kreiszeitung.



У статті Focus вказано, що в такому разі росіяни прагнутимуть "дійти аж до польського кордону, щоб перешкодити постачанням зброї із Заходу та окупувати Придністров’я – регіон, який відколовся від Молдови".

"Для другого сценарію необхідна російська загальна мобілізація, вважає міністерство, але це "досить малоймовірно з внутрішньополітичних причин". Водночас міністр оборони Росії Сергій Шойгу буквально кілька днів тому заявив, що чисельність армії має бути збільшена до 1,5 мільйона солдатів. 200 тисяч солдатів зараз проходять військову підготовку, заявив сам Путін", – резюмували у Focus.

Нагадаємо, Росія планує новий наступ на Україну або в січні, або навесні, попередив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Ворожий наступ може відбуватися або на Донбасі, або з півдня, або з Білорусі. За оцінками Залужного, росіяни знову спробують атакувати Київ.

За інформацією очільника української розвідки Кирила Буданова, наразі РФ створює видимість підготовки наступу з Білорусі, чим хоче збити ЗСУ з пантелику і змусити командування відвести частину сил від південного та східного напрямків.

Данілов про зустріч Путіна та Лукашенка, наступ на Київ

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