У Німеччині пропонують накласти санкції на атомну промисловість РФ в 11-му пакеті санкцій

Країна-агресорка цілеспрямовано використовує залежність у сфері енергетики для тиску.

В уряді Німеччини запропонували накласти санкції на атомну промисловість РФ в 11-му пакеті санкцій.

Про це це заявив віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек, пише німецьке видання DW.

Він переконаний, що така пропозиція має стати частиною наступного санкційного пакету.

"Ми бачили, що Росія цілеспрямовано використовує залежність у сфері енергетики для тиску. Тому федеральний уряд закликав Єврокомісію ввести санкції щодо цивільного атомного сектора. Це має стати частиною наступного санкційного пакету", - заявив Хабек.

За його словами, на сьогодні "залишився лише атомний сектор".

"Ядерна технологія - виключно чутлива сфера, і Росія тут більше не може сприйматися як надійний партнер", - наголосив він.

Хабек каже, що ЄС слід вийти на новий жорстокіший рівень покарання РФ, утім, зважаючи на перехідний період.

"Але важливо розпочати і не боятися рішучих дій і у цій сфері", - зазначив він.

Таку заяву він висловив після візиту до Китаю.

Тим часом Сполучені Штати запроваджують нові санкції проти країни-агресорки. Вони стосуватимуться понад 120 компаній та фізичних осіб, пов’язаних, зокрема, із "Росатомом".

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