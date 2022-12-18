У Німеччині розповіли, чи є ознаки припинення бойових дій з боку РФ на свята

У Німеччині застерегли від перемир’я з РФ на умовах Кремля.

Ознак того, що Росія збирається відступити або на свята можуть припинитися бойові дії, у Німеччині не бачать.

Про це заявила очільниця німецького МЗС Анналена Бербок, інформує Spiegel.

Вона також наголосила, що не вважає виходом перемир’я на умовах Кремля, тому що це не покращить ситуацію для українців, які потерпають від терору РФ, живуть у страху перед тортурами, вбивствами з боку російських окупаційних сил.

"Воно (перемир'я на умовах РФ - ред.) не покладе край "жаху" людей в Україні, а зовсім навпаки", - заявила Бербок.

Міністерка закордонних справ Німеччини зауважила, що війну почав саме диктатор Росії Володимир Путін і, "якщо він захоче, війна закінчиться завтра".

"Цю війну почав ніхто інший як Путін, і якщо Путін захоче, війна може закінчитися хоч завтра. На жаль, немає жодних чесних ознак відведення російських військ", - заявила Бербок.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що диктатор Росії Володимир Путін повинен припинити війну проти України і вивести свої війська із незалежної країни.

Раніше Володимир Зеленський закликав вивести окупаційну армію з території України і закінчити до Різдва війну.

Але у Москві відповіли негативно:

"Про те, що Росія може розпочати виведення військ з України до кінця поточного року, не може бути й мови", - сказав речник диктатора РФ Пєсков.

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