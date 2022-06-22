У Німеччині розповіли, яку далекобійну артилерію постачатимуть Україні та пояснили, чому не дають танків

У Німеччині розповіли, яку далекобійну артилерію постачатимуть Україні та пояснили, чому не дають танків

Німеччина надаватиме Україні далекобійну артилерію для захисту від російської агресії.

Проте у цій країні заявляють, що поки не погодили передачу танків західного зразка, оскільки це нібито не зробили інші країни Заходу.

Про це заявила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, відповідаючи на запитання депутатів у Бундестазі, пише Укрінформ.

За словами Ламбрехт, 7 гаубиць Panzerhaubitze 2000 із запасів Німеччини і 5 з запасів Нідерландів, а також підготовлені в Німеччині українські військові вже прибули до України.

Також Німеччина передасть Україні 3 системи залпового вогню MARS-2 (ще 3 передасть Велика Британія та 4 – США). Вже до кінця червня ця країна планує навчити українських військових ними керувати. Україні також передадуть системи Gepard з 58 тисячами боєприпасів із запасів Бундесверу. Німецька промисловість може поставити ЗСУ системи IRIS-T.

Міністерка оборони Німеччини також заявила, що її країна продовжуватиме підтримувати Україну у війні проти російських окупантів.

"Що стосується Marder і Leopard, то Німеччина поки не затвердила їх постачання, адже жодна інша держава ще не передала Україні танків західного зразка, а вся військова допомога відбувається у тісній координації. Німеччина не буде робити одноосібних кроків, так вирішив уряд", - заявила Ламбрехт.

Нагадаємо, міністр оборони повідомив, що в Україні з'явилася потужна зброя від Німеччини - перші Panzerhaubitze2000.

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