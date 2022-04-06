У Німеччині та Чехії лікуватимуть українських рятувальників: трьох працівників ДСНС вже доправили до Франкфурта

У Німеччині та Чехії лікуватимуть українських рятувальників: трьох працівників ДСНС вже доправили до Франкфурта

З початку військової агресії РФ проти України загинуло 27 рятувальників.

Німеччина та Чехія лікуватимуть важкопоранених українських рятувальників.

Сьогодні трьох працівників ДСНС із Києва, Київщини та Запорізької області доправили до Франкфурта, а звідти у спеціалізовані клініки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Транспортування було організовано Товариством Червоного Хреста України, спільним звітно-ситуаційним центром GMLZ Федерального управління цивільного захисту та допомоги при катастрофах BBK та здійснено за логістичної підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ. Подібні перевезення будуть проводитись і надалі", - йдеться у повідомленні.

Загалом з початку військової агресії РФ проти України загинуло 27 рятувальників, ще 72 співробітники ДСНС отримали травми.

Нагадаємо, на Чернігівщині пес Патрон вишукує вибухівки і допомагає розміновувати територію.

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