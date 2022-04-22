У Німеччині відбудуться переговори про військову допомогу Україні: участь братимуть понад 20 країн

Переговори пройдуть 26 квітня на авіабазі Рамштайн в Німеччині. Зустріч організував міністр оборони США Ллойд Остін.
У Німеччині наступного тижня пройдуть переговори про військову допомогу Україні. Участь у них візьмуть представники понад 20 країн.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.
"Більше 20 країн погодилися взяти участь.",- сказав Кірбі.
За його словами, переговори пройдуть 26 квітня на авіабазі Рамштайн в Німеччині. Зустріч організував міністр оборони США Ллойд Остін.
Кірбі пообіцяв розкрити більше деталей ближче до дати зустрічі. Він додав, що в переговорах візьмуть участь не тільки країни НАТО.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина готова стати гарантом безпеки України в рамках мирного договору з Російською Федерації. Документ дозволить українській стороні захистити себе в майбутньому.
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