У Німеччині визнали, що попри успіх ЗСУ російські війська повністю не відкинуті з України

Російські війська попри успіх ЗСУ на сході все ще перебувають на території України і їх не відкинуто повністю.
Просування українських військових на сході вражає і дії ЗСУ є "обнадійливими", однак окупанти все ще залишаються на деякій території України.
Про це заявила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт у коментарі Die Rheinpfalz.
Ламбрехт наголосила, що вважає останні дії українських військових "обнадійливими та вражаючими".
"Але російські війська ще не відкинуті. Генеральний інспектор (генеральний інспектор Бундесверу Еберхард Цорн - ред.) ясно дав це зрозуміти, і я поділяю цю оцінку", - сказала німецька посадовиця.
Нагадаємо, у німецькому Бундесвері виступили проти постачання військової допомоги Україні.
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