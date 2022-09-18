Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Німеччині визнали, що попри успіх ЗСУ російські війська повністю не відкинуті з України

Дата публікації
Перегляди
56
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Німеччині визнали, що попри успіх ЗСУ російські війська повністю не відкинуті з України

Фото: Bild am Sonntag

Російські війська попри успіх ЗСУ на сході все ще перебувають на території України і їх не відкинуто повністю.

Просування українських військових на сході вражає і дії ЗСУ є "обнадійливими", однак окупанти все ще залишаються на деякій території України.

Про це заявила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт у коментарі Die Rheinpfalz.

Ламбрехт наголосила, що вважає останні дії українських військових "обнадійливими та вражаючими".

"Але російські війська ще не відкинуті. Генеральний інспектор (генеральний інспектор Бундесверу Еберхард Цорн - ред.) ясно дав це зрозуміти, і я поділяю цю оцінку", - сказала німецька посадовиця. 

Нагадаємо, у німецькому Бундесвері виступили проти постачання військової допомоги Україні.

Читайте також:

Шольц знову крутить носом: Німеччина не хоче постачати Україні танки Leopard 2

Шольц знову крутить носом: Німеччина не хоче постачати Україні танки Leopard 2

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація