Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Німеччині воїни ЗСУ почнуть навчання на танках Leopard 2: Spiegel - про те, скільки вони триватимуть

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1064
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Німеччині воїни ЗСУ почнуть навчання на танках Leopard 2: Spiegel - про те, скільки вони триватимуть

Фото: Associated Press

Зазвичай підготовка танкістів триває кілька років.

До Німеччини прибули військові ЗСУ, що розпочати навчання на танках Leopard 2. Курси почнуться вже всередині наступного тижня, українські захисники освоюватимуть сучасну бронетехніку у пришвидшеному режимі. 

Про це повідомляє Spiegel.

Українські воїни уже прибули до Німеччини з Польщі, щоб освоювати сучасні танки. Навчання відбуватимуться на військовому полігоні в Нижньосаксонському місті Мунстер. Там українці вже навчаються на бойових машинах піхоти Marder.

"Курси будуть прискореними та займуть лише 6−8 тижнів. Зазвичай, підготовка займає кілька років", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц висловив сподівання, що Україна отримає 80 танків Leopard 2 до кінця березня 2023-го. Втім, наголошує він, це буде нелегко.

Загалом Україна може отримати у найближчі два-три місяці від 150 до 300 танків. Утім, вони навряд чи встигнуть приїхати до прогнозованого наступу РФ.

Читайте також:

Танк "Leopard 2" із Канади вже наближається до України

Танк "Leopard 2" із Канади вже наближається до України

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1064
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація