У Німеччині за Z-футболку чоловіка зобов'язали задонатити на допомогу українцям

У німецькому місті Вісбаден суд оштрафував чоловіка за те, що він носив футболку з символом російської агресії - літерою "Z".

Як пише Frankfurter Allgemeine Zeitung, чоловік одягав її на роботу. Тепер він має заплатити 1500 євро організації, яка надає допомогу українцям.

Повідомляється, що 49-річний чоловік на ім'я Володимир, у якого російське коріння, є громадянином Німеччини і живе в країні від 1992 року.

У суді він заявив, що слухав російські пропагандистські ЗМІ та був переконаний, що влада в Україні - "нацисти". Чорну футболку з великою білою літерою "Z" йому приніс "російський друг". Володимир почав носити її на роботі після того, як роботодавець вивісив над будівлею компанії український прапор.

Тепер він має сплатити п'ять платежів по 300 євро альянсу організацій Deutschland hilft. Вони збирають кошти для допомоги українцям, які постраждали від війни.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Шольц пояснив, чому не говорить, що Україна має перемогти. Він заявив, що намагається діяти обережно, аби не дратувати людей.

Читайте також: