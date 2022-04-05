У Німеччині закликали своїх громадян російського походження не вірити пропаганді РФ

Також німецька влада закликала українців та росіян "не переносити війну до Німеччини".
Федеральний уряд Німеччини закликав своїх громадян російського походження не вірити пропаганді РФ про війну в Україні.
Про це повідомляє Spiegel.
"Федеральний уряд просить російськомовних жителів Німеччини отримувати повну інформацію від різних національних і міжнародних ЗМІ… Нікому не варто вірити дезінформаційній кампанії державних російських ЗМІ з їхнім цинічним і применшувальним висвітленням подій", – сказав заступник урядового речника Вольфганг Бюхнер.
Також німецька влада закликала українців та росіян "не переносити війну до Німеччини".
Нагадаємо, у Берліні автопробігом підтримали війну Росії та масові вбивства в Україні.
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