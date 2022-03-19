У Німеччині зареєстрували вже понад 200 тисяч біженців з України

У Німеччині зареєстрували вже понад 200 тисяч біженців з України

Як зазначається, реєструються лише ті біженці, яких виявила федеральна поліція.

З початку російської війни проти України федеральна поліція виявила в Німеччині 207 742 біженців від бойових дій.

Про це повідомляє Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини, пише Spiegel.

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Як зазначається, реєструються лише ті біженці, яких виявила федеральна поліція, наприклад, на австрійсько-баварському кордоні, на вокзалах чи в поїздах.

Як правило, стаціонарного прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС немає, українцям також дозволено в’їжджати в країну без візи – відповідно, можна припустити, що фактично прибулих людей значно більше.

Також не зафіксовано, скільки біженців може їхати з Німеччини до друзів чи родичів в інші країни.

Нагадаємо, що станом на 18 березня, за даними Міжнародної організації з міграції ООН, внаслідок збройної агресії Росії проти України близько 10 млн громадян залишили свої будинки. Україна швидко наближається до рівня переміщених осіб через руйнівну війну в Сирії.

Як біженці з України живуть за кордоном

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