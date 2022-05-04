У Німеччині заявили про готовність до ембарго на російську нафту

У Німеччині заявили про готовність до ембарго на російську нафту

Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту. Країна матиме достатньо часу, щоб вжити всіх заходів для забезпечення альтернативи російській нафті в Німеччині.

Німеччина підготовлена до ембарго на нафту з Росії. Уряд країни має всі важелі для підтримки регіональних точок, що сильно залежать від імпорту російської нафти.

Про це повідомив міністр економіки Німеччини Роберт Габек журналістам у середу, 4 травня за підсумками консультації уряду ФРН у заміській резиденції у Мезеберзі, пише "Інтерфакс-Україна"

"Пропозиція Єврокомісії не була несподіваною, ми брали активну участь у попередніх переговорах... Перехідний термін досить довгий для того, щоб ми могли вжити всіх заходів для забезпечення альтернативи російській нафті в Німеччині. Ми, звісно, не можемо гарантувати відсутності проблем, насамперед на регіональному рівні", - сказав Габек.

Своєю чергою канцлер ФРН Олаф Шольц наголосив, що уряд має всі важелі для підтримки регіональних точок, що сильно залежать від імпорту російської нафти.

Тим часом в угорському уряді заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони російської нафти незадовільний, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини. Угорщині та Словаччині, які сильно залежать від російської енергії, буде дано час до кінця 2023 року для виконання санкцій, на рік більше, ніж іншим країнам-членам.

Зеленський закликав Естонію блокувати банки РФ та підтримати ембарго на нафту на рівні ЄС

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