У Німеччині зменшується кількість біженців з України

У Німеччині зменшується кількість біженців з України

Однак все ще потрібна серйозна гуманітарна робота з надання жінкам, дітям і літнім людям, які втекли, допомоги.

У Німеччині фіксують зменшення кількості біженців з України. Зараз до Німеччини щодня прибувають близько лише близько 2000 людей.

Про це повідомила федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фазер, пише Süddeutsche Zeitung.

"Зараз лише близько 2000 біженців з України прибувають до Німеччини щодня. У середині березня це було понад 15 000 осіб на день", - сказала вона.

Також повідомляється, що 20 тисяч українців тепер щодня повертаються до своєї країни через польсько-український кордон, в тому числі ті, хто їдуть з Німеччини.

Однак Фазер припускає, що "більшість людей повернеться".

"Деякі залишаться, якщо люди побачать шанс закріпитися на німецькому ринку праці зі своєю кваліфікацією", - додала міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, Україну може очікувати демографічна криза через виїзд за кордон великої кількості жінок та дітей.

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